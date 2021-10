Festival Walk&Art Fest regressa a Lagos

A 4ª edição do “Barão de São João – Walk&Art Fest”, organizado pela Câmara Municipal de Lagos e a Associação Almargem, acontece de 5 a 7 de novembro, num evento que alia o desporto, a arte e descoberta da natureza, anunciou a organização.

O programa inclui atividades para todas as idades, num total de 41 caminhadas temáticas pela biodiversidade, geodiversidade e património da região, 4 percursos de BTT, 15 atividades para crianças, 9 atividades de bem-estar, 4 workshops e um concerto de Tiago Saga (vocalista dos Time for T), marcado para sábado, 6 de novembro.

Os artistas que participam no evento são os autores de “Contraciclo”, exposição coletiva de 12 obras instalada num percurso de cerca de 3km que passa pela aldeia e pela mata de Barão de São João. O tema “Contraciclo” surge, segundo a organização, como resposta ativa ao momento que atravessamos, levando os visitantes a refletir sobre o papel que cada um tem no planeta.

São também os artistas quem propõe e dinamizam muitas das atividades do festival, todas elas gratuitas e sujeitas a inscrição. Os visitantes podem experimentar técnicas artísticas (fotografia, pintura, entre outras), desfrutar de práticas de bem-estar (dança, música, luohan qigong (chi ckung), tai chi, tai ji quan, meditação) e participar nas atividades de educação ambiental, pensadas para as famílias (horas do conto, pinturas com terra, caça ao tesouro, descoberta da floresta).

O festival, já na 4a edição, é organizado pela Câmara Municipal de Lagos e pela Associação Almargem e conta com a mobilização da comunidade artística local. Barão de São João é uma aldeia conhecida pela sua intensa vida artística, fruto da participação ativa da comunidade de criadores portugueses e internacionais que aí se fixaram ao longo dos anos.

O Centro Cultural de Barão de São João é, de novo, a sede do festival.

A iniciativa integra o calendário do evento Algarve Walking Season (AWS) onde se incluem os outros dois festivais de caminhadas existentes na região: o Walking Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de Alcoutim. O AWS é uma iniciativa coordenada pela Cooperativa QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, apoiada pelo Turismo de Portugal/Região de Turismo do Algarve.

As inscrições abrem dia quarta-feira, dia 20 de outubro, às 10:00 horas, através do website do evento. O festival pode também ser acompanhado através das redes sociais Facebook e Instagram.

PUB