Filho de Carlos do Carmo atua em Lagoa

Gil do Carmo, filho do fadista Carlos do Carmo, vai subir ao palco do auditório com o mesmo nome no dia 23 de abril, em Lagoa, no âmbito do aniversário da sala de espetáculos algarvia, anunciou a autarquia.

O concerto “As Canções de Carlos do Carmo” decorre pelas 19:00, em forma de homenagem ao fadista que dá o nome ao auditório desde 2018.

O filho de Carlos do Carmo, Gil do Carmo vai interpretar algumas das canções mais emblemáticas do seu pai, com a participação de Luís Mira e CAB Ballet.

Os bilhetes têm um custo de oito euros e encontram-se à venda nas bilheteiras Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Quem possui o passaporte cultura, o cartão Lagoa Social ou o Passaporte Rota do Petisco 2021 poderá usufruir 20% de desconto nos bilhetes.