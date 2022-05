Fotografia e música marcam programa da Casa Manuel Teixeira Gomes

O programa de atividades culturais preparado para maio pela Casa Manuel Teixeira Gomes (CMTG), em Portimão, vai ser marcado pela realização de duas mostras fotográficas e de diversos concertos musicais, nos quais participarão jovens estudantes portimonenses.

A primeira exposição de fotografias, intitulada “Amigos (im)perfeitos”, reúne trabalhos de Carlos Filipe e ficará patente de 08 de maio a 01 de junho. No final da exposição, quem pretender apoiar as diversas associações de proteção de animais existentes no concelho de Portimão, poderá contribuir com a doação de géneros alimentícios, materiais para higiene ou outros produtos.

Sob o sugestivo título “Flores e polinização”, a segunda exposição fotográfica tem a assinatura de Luísa Estêvão e poderá ser vista na CMTG entre 09 e 31 de maio. Nesta exposição será possível apreciar algumas das plantas que compõem a flora local, espécies que na estação primaveril são polonizadas por diversos insetos, com destaque para as abelhas.

No âmbito musical, o primeiro concerto está marcado para o dia 09, a partir das 21:00, num espetáculo comemorativo do Dia da Europa, a cargo da Academia de Música de Portimão e da Associação Grupo Coral Adágio.

No dia 12 de maio, está marcado para as 18:00 um concerto pelo Grupo Coral de Portimão.

Também os alunos da EB 2,3 da Bemposta vão mostrar o seu talento, num concerto agenda para as 18:00 de dia 19 de maio.

Por fim, enquanto está prevista para as 10:00 de 21 de maio uma audição dos alunos do professor de música Luís Fonseca, no dia 26 de maio será a vez de os alunos da EB 2,3 da Bemposta voltarem a atuar na Casa Manuel Teixeira Gomes, a partir das 18:00.