Futebol: AF Algarve lança hoje “Cartão Branco”

A Associação de Futebol do Algarve vai realizar a Cerimónia de Implementação do Cartão

Branco e de Apresentação do Movimento #Deixajogar, esta sexta-feira, dia 18, a partir das

21 horas, no auditório da sua sede, em Faro.

O Cartão Branco, que resulta de uma parceria entre o Instituto Português do Desporto e

Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto, a Confederação das

Associações de Juízes e Árbitros de Portugal e a Coca-Cola, visa reconhecer, destacar e

recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes praticados pelos agentes

desportivos, pelo que se trata de um passo significativo na região para a promoção da

importância de uma postura positiva no futebol, no futsal e em todas as modalidades

desportivas.

O #Deixajogar, lançado recentemente pela Federação Portuguesa de Futebol, tem como

principal objetivo combater os episódios de mau comportamento nas bancadas e

consciencializar os encarregados de educação e público em geral para os efeitos nocivos dos

mesmos e, ao mesmo tempo, promover e premiar os bons exemplos de fair-play e histórias

positivas.

O evento contará com a presença dos árbitros do Algarve, agentes desportivos, jovens atletas

e encarregados de educação e é aberto ao público em geral.