Futsal Feminino: GDC Machados vence Taça do Algarve pelo quinto ano consecutivo

A equipa de futsal feminino do GDC Machados levantou a Taça do Algarve pela quinta temporada seguida ao vencer, no passado sábado, por 5-0, o SRBU Parchalense na final da prova, disputada no pavilhão Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira.

As tricampeãs do Algarve e detentoras da Supertaça foram para o intervalo a ganhar por 3-0, graças aos golos de Ana Pereira, Marta Faria e Vera Dias. As duas últimas jogadoras bisaram na segunda parte.

“O segredo é a união que existe entre nós, dentro e fora do campo, entre jogadoras, equipa técnica e direção”, disse a jogadora Vera Dias, no final da partida.

Até chegar à final, a formação de São Brás de Alportel tinha deixado pelo caminho UD Castromarinense (5-2) e SC Farense (2-0), enquanto o conjunto do Parchal eliminou JS Campinense (5-1), Silves FC (6-5) e CF “Os Bonjoanenses” (4-1).