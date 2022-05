Geoparque Algarvensis apresenta plantas invasoras em Albufeira

O aspirante a geoparque Algarvensis apresentou nas escolas secundárias do concelho de Albufeira uma palestra sobre plantas invasoras, no dia 16 de maio, anunciou a autarquia.

A palestra foi apresentada pelo biólogo do Centro de Ciência Viva do Algarve, Miguel Rodrigues, na biblioteca da Escola Secundária de Albufeira, com a participação do presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo.

A próxima sessão está marcada para o dia 20 de maio, no auditório da Escola Básica e Secundária de Albufeira, pelas 10:20.

Ao mesmo tempo está patente uma exposição de pintura da arquiteta paisagista Manuela Santos, intitulada “Belas Silenciosas”, na Escola Secundária de Albufeira até ao dia 20 de maio e na Escola Básica e Secundária de Albufeira de 23 a 30 do mesmo mês.

A autora considera que esta exposição concorre para que de “uma forma simples, direta e eficaz” seja esclarecido o porquê de serem “plantas invasoras que temos no nosso território, já que muitos de nós, encantados pela beleza destas plantas ajudamos à sua proliferação silenciosa, sem nos darmos conta dos impactos que a mesma tem na biodiversidade e na economia”, segundo o comunicado.

Já Miguel Rodrigues acredita que “ todos temos e podemos contribuir para de alguma forma combatermos estas invasoras silenciosas”.

Estas iniciativa integram a “Semana das Artes e da Cidadania – Percursos de Cidadania”, organizada pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira-Poente, incluídas nas atividades do aspirante Geoparque Algarvensis, do qual fazem parte os municípios de Loulé, Silves e Albufeira.