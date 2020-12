Gil Costa da Luz dá nome a rua em Aljezur

Uma rua do Bairro Car, na freguesia de Aljezur, terá o nome de Gil Costa Luz para homenagear um “aljezurense que sempre trabalhou para o bem da sua terra e do seu concelho”, anunciou a autarquia.

Esta proposta foi apresentada à Câmara Municipal de Aljezur no mês de novembro por um grupo de pessoas, com Ruy Ventura como primeiro subscritor.

Gil Costa da Luz nasceu em Aljezur a 7 de março e foi cofundador da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, testamenteiro do pintor José Cercas com a autarquia, colaborador na abertura da Casa museu José Cerca e impulsionador do Museu Antoniano e do Museu de Arte Sacra da Santa Casa da Misericórdia.

Entre 2001 e 2017 foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Aljezur, antes de falecer a 26 de janeiro de 2019, em Lisboa.

A cerimónia de homenagem e de descerramento da placa toponímica na rua escolhida está agendada para o dia do seu nascimento, no próximo ano.

