Ginastas de Messines dão cartas no Campeonato Nacional

Após os resultados alcançados a nível regional, os ginastas da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines voltaram a exibir-se em grande forma no Campeonato Nacional de Duplo Minitrampolim (DMT) e Tumbling (TU), que se realizou em Loulé, nos dias 09 e 10 de abril.

Na competição que reuniu 52 clubes e 577 ginastas, apurados dos respetivos campeonatos regionais da Divisão Base, 1ª Divisão e Elite, estiveram em prova 16 ginastas de Messines, alguns até nas duas especialidades (Divisão Base e 1ª Divisão).

Na manhã do primeiro dia de competição, os atletas Max Pamukov (1.º) e Rodrigo Silva (2.º) alcançaram os lugares mais altos do pódio em Tumbling, no escalão sénior da Divisão Base, sagrando-se assim campeão nacional e vice-campeão nacional, respetivamente.

Na mesma especialidade, mas no escalão juvenil da Divisão Base, o ginasta João Mota voltou a sagrar-se campeão nacional e a elevar o nome da instituição ao mais alto patamar nacional.

Já em Duplo Minitrampolim, competiram, de igual forma, os ginastas da Divisão Base dos escalões iniciados, juvenis e juniores.

As iniciadas, Carolina Estevão, Tatsiana Duarte, Mariana Guerra e Meadow Sheath realizaram as suas séries de forma consistente, alcançando o 6.º lugar na competição por equipas.

Domingo, dia 10, foi dia de competição dos seniores base (DMT) da 1ª Divisão e Elites de ambas as especialidades. Rodrigo Silva, no escalão seniores base, foi o primeiro a competir, realizando ambas as séries de forma segura. A iniciar a participação na 1ª Divisão estiveram as iniciadas Eva Silva e Yasmin Rodrigues que, no segundo ano neste escalão cumpriram os requisitos da 1ª Divisão em DMT.

Na competição do escalão sénior da 1ª Divisão que já se antevia renhida, entre vários ginastas de grande nível, os atletas Pedro Moteiro e Francisco Labiza, mostraram estar à altura com Francisco a garantir a mesma pontuação que o 3.º classificado. No entanto foi arredado do pódio pela regra de desempate.

Já no escalão juvenis masculinos da 1ª Divisão, João Mota voltou a liderar o primeiro lugar do pódio, juntando o título de campeão nacional de Duplo Minitrampolim ao de Tumbling que havia conquistado na véspera.

A fechar a participação no campeonato nacional de 2022, o ginasta Nicholas Pickering ainda alcançou o 6.º lugar no escalão seniores masculinos da 1ª Divisão de Tumbling.