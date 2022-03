Golfe: Ricardo Santos vence Optilink Tour Championship em Vilamoura

O golfista português Ricardo Santos venceu esta quarta-feira o Optilink Tour Championship, que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde mais dois portugueses, Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia, ficaram no top 10.

Depois de suceder a Figueiredo na liderança da prova que encerra a época de 2021/2022 do Portugal Tour, o único circuito internacional de profissionais que se realiza em território nacional, Ricardo Santos concluiu a terceira volta com 67 pancadas, cinco abaixo do Par, para conquistar o troféu com uma vantagem confortável de seis ‘shots’ diante o escocês Kieran Cantley e o britânico Ben Bailey.

Com um agregado de 203 pancadas (70+66+67), 13 abaixo do Par, o profissional natural de Faro, que optou por não jogar o torneio do DP World Tour esta semana, na África do Sul, encerrou a sua participação na final do circuito com seis ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 1, 2, 5, 7, 15 e 16 e um ‘bogey’ no 18.

“Foram três dias de golfe muito sólidos, especialmente nos ‘shots’ ao ‘green’ e no ‘putt’. Sinto-me a jogar bem e no caminho certo para poder alcançar os objetivos do ano [manutenção no DP World Tour]. Estou muito satisfeito com esta vitória e por conquistar o primeiro título desde 2019”, contou Santos, referindo-se ao triunfo no Swiss Challenge, pontuável para o Challenge Tour.

Entre os 10 primeiros ficaram ainda Pedro Figueiredo, líder ao final dos 18 buracos iniciais e terceiro classificado na segunda ronda, que terminou isolado no oitavo lugar, com um total de 213 pancadas (68+73+72), e Tomás Melo Gouveia na décima posição, com 214 ‘shots (71+73+70), o mesmo agregado de Hugo Santos (69+72+73) no 11.º posto do ‘leaderboard’.