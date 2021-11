Grelha de partida do MotoGP definida após treinos e qualificação

A grelha de partida para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ficar hoje definida, na qualificação para a 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, após duas sessões de treino.

O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir para os terceiros ensaios com o 19.º melhor tempo obtido na sexta-feira, quando rodou em 01.40,935 minutos, a 1,545 segundos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo e mais rápido nos primeiros treinos, enquanto a grelha se define.

As sessões de treinos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, estão marcadas para as 09:55 e para as 13:30, promovendo os 10 mais rápidos para a segunda fase de qualificação (Q2), prevista para as 14:35.

Antes, às 14:10, os restantes pilotos vão disputar a primeira fase de qualificação (Q1), procurando um dos dois primeiros lugares, que os promovem à Q2.

Quartararo já assegurou a conquista do título mundial de MotoGP, ao somar 267 pontos, mais 65 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Miguel Oliveira segue no 10.º lugar, com 92.

A qualificação para a corrida de Moto2, cujo título ainda está em disputa, entre o australiano Remy Gardner (Kalex) e o espanhol Raúl Fernandez (Kalex), está marcada para as 15:35, após a definição da grelha de partida para Moto3, às 13:00, igualmente com o duelo entre o italiano Dennis Foggia (Honda) e o espanhol Pedro Acosta (KTM) pelo cetro da terceira categoria.

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.

PUB