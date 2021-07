Guadiana navegável até Mértola com apoio de fundos europeus

O projeto “Guadiana: Património Natural Navegável”, desenvolvido com o apoio dos fundos europeus para restabelecer a navegabilidade em segurança até ao Pomarão (Mértola), será formalizado hoje, numa cerimónia em Huelva.

A Região do Algarve estará representada pelo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Dr. José Apolinário, e pelos Presidentes da Câmara de Alcoutim e vice-presidente da AMAL, Osvaldo Gonçalves, da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, e da Câmara Municipal de Vila Real Santo António, Luis Romão.

A ocupação humana no vale do Guadiana foi durante milénios marcada pela navegabilidade do Guadiana entre a sua foz e Mértola; procurou-se, com o GUAD20, devolver a navegabilidade ao rio, em segurança, e dotá-lo das infraestruturas para a sua utilização sustentável na qual se inclui o desenvolvimento da atividade turística e recreativa em consonância com o desenvolvimento sustentável promovido pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça España – Portugal (POCTEP).

Esta intervenção no rio Guadiana permitiu aumentar o número de embarcações de recreio e de turismo que usam esta via navegável, melhorar os serviços prestados e beneficiando as zonas ribeirinhas dos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola.

A Agência Pública de Portos da Andaluzia foi o chefe de fila deste projeto, que se iniciou em outubro de 2015, tendo como parceiros a Agência Pública de Portos da Andaluzia, o Instituto Hidrográfico (IH) e a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), apresentando um custo total elegível de 2,2 Milhões de Euros, o qual foi cofinanciado em 1,65 Milhões de Euros; através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)

Destacam-se como resultados deste projeto a melhoria do equipamento de transporte marítimo de passageiros entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, através das obras adaptação/melhoramento no molhe de Ayamonte para receber mais passageiros e em melhores condições, e das condições de navegabilidade junto ao “porto” de Sanlúcar de Guadiana e do número de postes de amarração e modernização do cais, bem como o levantamento hidrográfico do rio que permitiu atualizar a cartografia e melhorar a navegabilidade ao longo do rio.

Paralelamente, foi redefinido o canal de navegação entre Alcoutim e o Pomarão e a instalação das boias de sinalização, sendo definido um canal navegável com 30 metros de largura e uma cota de fundo de -2.00 ZH, o que permite a passagem de barcos até 70 metros de comprimento, com um calado de 1,80 metros.

É propósito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve criar condições para que no próximo Quadro Comunitário de Apoio levar a navegabilidade até Mértola e melhorar os apoios náuticos ao longo das margens do rio, salvaguardando a biodiversidade, assegurando a presença dos valores naturais que caracterizam esta paisagem e o uso sustentável do Rio Guadiana.

