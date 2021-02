Há mais de 3700 casos ativos de covid-19 e 273 internados no Algarve

A região algarvia tem esta sexta-feira mais de 3726 casos ativos de covid-19, 14.093 pessoas que já recuperaram da doença e 273 internados, 22 deles ventilados, segundo o Ponto de Situação de sexta-feira da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 273 doentes, 39 deles em cuidados intensivos e 22 ventilados, enquanto 4873 pessoas se encontram em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 240 pessoas por covid-19 na região.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 245.525 deles obtiveram resultados negativos. A recuperar em casa, estão 3453 pessoas.

A Zona de Apoio à População de Portimão está ativada para quarentena e isolamento profilático, além de outra instalação supramunicipal. O documento revela ainda que está ativada uma Brigada de Intervenção Rápida para apoio na Associação ACASO em Olhão, no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra, na Santa Casa da Misericórdia de Faro, na Associação Sócio Cultural de Almancil, na Casa de Repouso da Guia e no lar Cantinho do Avô em Faro.

A Estrutura de Apoio de Retaguarda de Alvor está acionada, com seis utentes.

