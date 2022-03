Harpista Helena Madeira em novo encontro INTREPIDA em Sevilha

A Fundação Tres Culturas del Mediterráneo celebrou esta quinta-feira, 10 de março de 2022, na sede em Sevilha, um concerto intimista com a artista portuguesa Helena Madeira como protagonista.

PUB

Este concerto, a que assistiram mais de 200 pessoas no emblemático pátio central do pavilhão Hassan II, foi organizado dentro do quadro do projeto europeu INTREPIDA plus. Este encontro INTREPIDA com a música permitiu dar a conhecer o importante legado das três culturas e três religiões monoteístas que estão presentes na música e patentes na história de Espanha e Portugal.

A harpista portuguesa configurou um sensível programa musical para esta ocasião, no qual incluiu obras anónimas do século XVI, composições de tradição portuguesa, temas tradicionais da música sefardita dos séculos XII e XIII, assim como temas da música árabe- andaluza. Em resumo, uma amalgama de sons, culturas, tradições, épocas e tonalidades que criaram união e reforçaram o valor da diversidade e da sua riqueza.

Helena Madeira estudou canto e harpa no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, uma formação que compaginou com a licenciatura em Antropologia e Língua Italiana. Entre 2006 e 2015 foi a vocalista do grupo de músicas do mundo MU, com o qual gravou o disco Casanostra em 2009 e Folhas que Ardem em 2012 e com o que actuou em directo nalguns dos mais prestigiosos cenários de músicas do mundo como são o Festival Folk de Plasencia, o Festival de Músicas do Mundo de Sines, Sufi Sutra na Índia ou Penang World Music Festival da Malásia, entre outros.

Em 2014 empreendeu uma carreira como solista com o primeiro trabalho discográfico em solitário sob o título Da voz do Embondeiro com o que aprofunda as raízes da música do período medieval da Península Ibérica.

Helena Madeira tem continuado com o trabalho de investigação e difusão das músicas tradicionais até perfilar o segundo trabalho discográfico que, sob o título Cenário Divergente, foi publicado no ano 2020. Participou em festivais de música sefardita como o de Córdova em Espanha.

Este encontro INTREPIDA reforça a vontade de internacionalizar as carreiras profissionais das empresárias da Eurorregião Alentejo Algarve Andaluzia, além de fomentar a sua visibilidade e facilitar a mobilidade entre os dois países vizinhos, especialmente numa semana dedicada a diferentes actos devido ao Dia Internacional da Mulher.

A Fundação Tres Culturas del Mediterráneo é o Beneficiário Principal do projecto INTREPIDA plus, juntamente com os seguintes sócios de Espanha e Portugal: Diputación de Huelva, Mancomunidad Desarrollo Condado de Huelva, Núcleo de Empresários da Região de Portalegre (NERPOR), Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE) e Município de Faro.

Mais informação sobre o projecto INTREPIDA em www.tresculturas.org/intrepida#proyectointrepida @funtresculturas

Mais informação sobre Helena Madeira em http://helenamadeira.blogspot.com/p/sobre-mim.html