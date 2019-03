ICIA apresenta programa cultural para 2019

Os centenários de Sophia de Mello Breyner e de Jorge de Sena, assim como um jantar literário-desportivo para evocar Teixeira Gomes em ano de Cidade Europeia do Desporto, são destaques do programa do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA) para 2019.

Esta associação cultural, fundada há 24 anos, em Portimão, iniciou este programa, no passado sábado, com uma tertúlia com Nuno Júdice, na mercearia-taberna Maria do Mar, na cidade portimonense, para apresentação do mais recente livro do autor, “O Café de Lenine”.

Entre as atividades a promover em 2019, regista-se a realização de dois recitais de poesia para assinalar os “centenários de nascimento” de Sophia de Mello Breyner Andersen e de Jorge de Sena e, no caso deste último, também, a leitura, na Comunidade de Leitores do ICIA, do seu romance “Sinais de Fogo”.

Mas o destaque, no ano em que Portimão é Cidade Europeia do Desporto, vai para o jantar comemorativo do 159º aniversário de Manuel Teixeira Gomes, que o ICIA promoverá, em 27 de maio…

