II Liga: Farense perde com o Benfica B por 3-0

O Farense perdeu esta segunda-feira por 3-0 com o Benfica B, em jogo da 23.ª jornada da II Liga. A partida decorreu no Benfica Campus, no Seixal.

A partida foi dominada pelo emblema lisboeta que garantiu a vitória com golos de Henrique Pereira (24′), Henrique Araújo (34′) e por Fábio Baptista (47′).

Ao intervalo, a equipa algarvia perdia por 2-0, acabando por não conseguir dar volta ao marcador.

Com este resultado, o Farense mantém a 14.ª posição da classificação geral da II Liga, com 24 pontos. Já o Benfica B, consegue assim igualar o Casa Pia na liderança da II Liga, ambas as equipas com 46 pontos.