Ilha da Culatra terá o primeiro barco de pesca 100% sustentável

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, participa esta terça-feira, dia 19 de julho, no 35.º aniversário da Associação de Moradores da Ilha da Culatra, momento em que será inaugurado o primeiro barco do sector pesqueiro movido a energia solar, bem como um parque fotovoltaico, já instalado no local.

A ação terá especial enfoque na transição energética que está em curso na Culatra desde a criação e implementação do Plano de Ação para o Turismo Sustentável na ilha da Culatra, criado em maio do corrente ano pela Universidade do Algarve e pela Associação Make it Better.

A antevisão do design do barco pesqueiro

O objetivo tem passado pela definição de estratégias para a criação de novas tipologias turísticas que aliem sustentabilidade ambiental à inclusão social.

Impulsionados no âmbito do projeto “Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável” e financiados pelo Programa Operacional Mar2020, estes projetos visam contribuir para a descarbonização da Ria Formosa.

A cerimónia vai decorrer no Porto de Pesca da ilha da Culatra.