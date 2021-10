Incêndios: Seis concelhos apresentam risco máximo

Os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Loulé e São Brás de Alportel apresentam esta segunda-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também 16 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco e Portalegre em risco muito elevado de incêndio.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Durante o período crítico, são proibidas as queimadas extensivas, a queima de amontoados sem autorização, bem como o uso de fogareiros ou grelhadores em espaço rural, fumar e atear lume em espaços florestais. É ainda proibido o lançamento de balões de mecha acesa, foguetes e a realização de trabalhos na floresta que possam desencadear faíscas, de acordo com as informações disponíveis no site do IPMA.

