Instituto da Juventude comemora dia da Mulher

O Instituto Português do Desporto e Juventude vai comemorar o dia Internacional da Mulher, a ter lugar no dia 8 de março, pelas 9:45 na Direção Regional do Algarve em Faro, com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

O programa inicia-se com a Receção pela Tuna da Universidade do Algarve, seguido da visita à Exposição Arte Algarve 2019 dos finalistas do 3º concurso de Arte para Escolas Secundárias do Algarve, promovido pela Fundação Arte Sovereign Arte Foundation, e a apresentação das peças de Teatro “ O Rapaz da mochila verde.” – episódios da vida de uma rapariga vítima de violência no namoro, escrito e interpretado por Érica Viegas. Por fim, um Debate “Violência no Namoro”, dinamizado pelos jovens animadores do programa “Namorar com Fair Play”.