IPDJ assinou contratos-programa com associações e clubes

O Instituto Português do Desporto e Juventude assinou, recentemente, contratos-programa de apoio financeiro com os clubes do Algarve, no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas-PRID 2019.

O PRID é um programa da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, implementado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), e que já vai na sua terceira edição, e que visa contribuir para a modernização e reabilitação de instalações desportivas ao serviço das populações, ao qual se podem candidatar Clubes e Associações Desportivas de Base Local.

O IPDJ considera o PRID uma ferramenta e um instrumento fundamental para o desenvolvimento desportivo do movimento associativo, e congratula-se com os projetos apresentados, que revelam o excelente trabalho dos clubes e das associações algarvias.

A Direção Regional do Algarve do IPDJ empenhou-se na divulgação do PRID junto do Associativismo Desportivo da Região, tendo em 2019 sido submetidas, na região, 24 candidaturas, das quais 11 serão apoiadas, nomeadamente: Teia D’Impulsos – Associação Cultural, Social e Desportiva; Jujutsu Clube de Faro; Estrela Desportiva de Bensafrim; Portimonense Sporting Clube; União Desportiva e Recreativa Sambrasense; Grupo Desportivo de Alcoutim; Associação Farense 1910; Judo Clube do Algarve; Juventude Clube Aljezurense; Ginásio Clube O Olhanense e o Grupo Desportivo de Lagoa.

Com um custo elegível de 652 556,00€ em obras, que vão desde a substituição de relvados e pisos desportivos, reabilitação de balneários, conservação de coberturas, substituição de vedações e substituição de iluminação, o IPDJ vai comparticipar com 200 000,00€, nos concelhos de Alcoutim, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, num trabalho de análise dos projetos feito em estreita colaboração com os clubes desportivos e com o apoio das autarquias, sem as quais não seria possível levar a cabo esta “empreitada”.