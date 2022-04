Jimmy P junta-se a alunos algarvios para combater a violência no namoro

O município de Castro Marim, em colaboração com a Associação Odiana e no âmbito do projeto CLDS 4G, reuniu esta sexta-feira os alunos do 3.° ciclo do agrupamento de escolas para assistir ao projeto pedagógico “Amar-te e Respeitar-te”, que tem como objetivo o combate à violência no namoro.

O projeto “Amar-te e Respeitar-te” apresentou um livro dedicado ao tema e trouxe a palco o rapper Jimmy P, com temas originais composto para o projeto – “Ficar bem”, “Quando dá errado” e “Como tu”.

Foi ainda apresentada uma peça de teatro, três histórias ficcionadas sobre casos de violência no namoro, inspiradas em três realidades distintas – a vítima masculina, a vítima feminina e uma relação de namoro vivida no mundo virtual.

Capacitar e dotar os jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações de namoro, dos próprios e dos seus pares, é uma das principais finalidades do projeto, que sensibiliza para as diferentes formas de violência, designadamente verbal, psicológica, relacional, física e sexual.

Poderá consultar mais informações sobre o projeto em https://www.amar-teerespeitar-te.com.