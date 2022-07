João Luís vence corrida de trophy no norte

O piloto algarvio João Luís venceu a segunda corrida do passado fim-de-semana na categoria Trophy, no circuito de Vila Real, anunciou a equipa.

Natural de Albufeira, o piloto foi obrigado a desistir da primeira corrida devido a um problema elétrico.

Já na sessão de treinos livres, João Luís alcançou o melhor tempo da sua categoria, na sessão de tempos cronometrados, acabando por conseguir a pole position com a sua volta mais rápida em 2.30.226.

“Na primeira corrida um problema elétrico fez com que o carro começasse a aquecer demasiado e me obriga-se a parar. Depois para a segunda corrida, já com os problemas resolvidos, acabo por partir da ultima fila da grelha de e foi encetar uma grande recuperação, uma corrida feita de trás para a frente, dando sempre o meu máximo, com o objetivo principal ganhar a minha categoria, o que consegui e assim manter a liderança do campeonato na categoria Trophy”, refere em comunicado.

A próxima prova está marcada para setembro, no circuito do Estoril.