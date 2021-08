Jorge Costa já não é treinador do Farense após acordo com clube

A SAD do Farense informou na segunda-feira que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Costa, para terminar a relação contratual entre ambas as partes.

“Recordando o momento difícil em que assumiu a equipa profissional aquando da sua chegada, louva-se o seu carácter e dedicação. A instituição Sporting Clube Farense agradece profundamente ao treinador Jorge Costa, fazendo votos de muitos e futuros sucessos desportivos e pessoais”, escreveu a administração do Farense, num comunicado que tornou público.

A saída do técnico surge na sequência da derrota do passado domingo frente ao Feirense, por 1-0, na quarta jornada da II Liga, prova em que o Farense ainda não venceu e soma apenas um ponto.

Jorge Costa chegou a Faro no dia 04 de fevereiro com a incumbência de salvar a equipa da descida à II Liga, o que não sucedeu, mas acabou por renovar com o Farense por uma temporada, com o objetivo de fazer regressar o clube ao escalão principal.

O treinador deixa o Farense em 17.º lugar, com apenas um ponto, resultante do empate caseiro a um golo frente ao Rio Ave, tendo, na época passada, orientado a equipa em 19 jogos, nos quais somou quatro vitórias, sete empates e oito derrotas.

Até à chegada de um novo treinador, a equipa deverá trabalhar sobre as orientações do professor Neca, elemento da estrutura do futebol profissional do Farense.

