José Pedro Pinto vence no Campeonato de Portugal de Karting

O piloto quarteirense José Pedro Pinto, de apenas nove anos, venceu no fim de semana o Campeonato de Portugal de Karting na categoria Cadete 4T, que decorreu no Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Num campeonato que ainda não conhecia, integrado numa nova equipa e com um novo chassis, o jovem piloto fez a pole-position e ganhou as três corridas, com pontuação máxima.

“Senti-me bem no Bombarral, era tudo novo para mim, menos a pista”, afirmou o piloto.

O jovem refere ainda que gostou “de correr nesta categoria, havia pilotos que já conheciam bem estes karts, mas eu acho que me adaptei bem. Fico sempre muito feliz por subir ao primeiro lugar do pódio. As corridas são aquilo que mais gosto de fazer”.