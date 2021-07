Jovem Loide Augusto deixa Sporting para assinar pelo Farense

O jovem extremo direito internacional angolano Loide Augusto deixou o Sporting para ser o quinto reforço do Farense para a nova temporada, anunciou o emblema da II Liga de futebol.

O jogador, de 21 anos, que representava os ‘leões’ desde 2018, então como júnior, “assinou por duas épocas, mais uma de opção”, revelou a SAD algarvia.

“Agradeço à administração do Farense pelo afetuoso acolhimento e, sobretudo, pela oportunidade e confiança ao apostarem em mim”, disse Loide Augusto, afirmando-se com “sede de vencer e ser vencedor com este clube”.

Na época passada, o futebolista angolano jogou nas equipas B e sub-23 do Sporting.

Loide Augusto junta-se aos defesas Gut e Henrique, ao médio Mica Silva e ao extremo Vasco Lopes na lista de ‘caras novas’ do emblema de Faro.

PUB