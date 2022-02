Junta de Freguesia de VRSA alerta para a violência no namoro

A Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António está a alertar para a violência no namoro através de várias ações que vão decorrer nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, no salão multiusos, anunciou a autarquia.

A ação da Junta pretende que através de uma dinâmica de grupo seja lançado o alerta aos jovens acerca da distinção entre uma relação saudável, uma relação não saudável e uma relação abusiva ou violenta.

“Nem todo o namoro ou relação é um mar de rosas… e por vezes de forma dissimulada e culturalmente definida como romântico, está subjacente comportamentos violentos (verbais, emocionais, físicos ou psicológicos) que vão causando dor e confusão”, refere a Junta de Freguesia em comunicado.

Esta terça-feira, pelas 11:00, a sessão será dirigida para alunos da Escola Secundária de Vila Real de Santo António, enquanto que na quarta-feira será para estudantes da Escola D. José I.

Já no dia 24 de fevereiro, pelas 15:00, a sessão estará aberta para jovens da freguesia, com a participação de um grupo de alunos da Escola Secundária de Vila Real de Santo António que se encontram a produzir um trabalho e um estudo no âmbito da comunidade LGBTI.

Para terminar estas sessões, no dia seguinte, pelas 18:30, o tema será “Parentalidade Consciente” com foco nos pais.

As inscrições estão abertas para jovens com 12 ou mais anos através do formulário disponível na internet ou do e-mail juntafreguesiavrsa@gmail.com.

Esta ação com o tema “Namorar dá que falar” faz parte de um protocolo com a Universidade do Algarve no âmbito do estágio em Educação Social.

O uso de máscara é obrigatório.