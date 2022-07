Junta de Freguesia promove caminhadas em noites de lua cheia

As caminhadas em noites de lua cheia, intituladas “Mexe-te ao Luar”, vão decorrer nos dias 13 de julho e 11 de agosto em Vila Real de Santo António, anunciou a Junta de Freguesia.

Estas caminhadas de cerca de sete quilómetros promovem “um estilo de vida saudável, através do exercício físico, do convívio e do contacto com a natureza local”, segundo o comunicado.

O ponto de encontro dos participantes está agendado para as 20:00 na Praça Marquês de Pombal, onde será feito o check-in. O aquecimento e a partida decorrem meia hora depois, terminando pelas 22:30.

A inscrição pode ser feita através da internet ou na secretaria da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António até ao dia 11 de julho.