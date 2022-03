Lacobrigenses estão a reciclar mais por um concelho “amigo do ambiente”

Os dados relativos a 2021 apresentados pela ALGAR referem que o município de Lagos está a produzir mais materiais recicláveis, o que contribui para um concelho “mais limpo, consciente e amigo do ambiente”, sustenta a autarquia.

A ALGAR, entidade regional responsável pela recolha seletiva, transferência e triagem dos materiais destinados a reciclagem na região, apresentou recentemente alguns dados relativos à produção de recicláveis em Lagos em 2021. Mesmo com as condicionantes associadas à sazonalidade e às restrições decorrentes da crise pandémica, registou-se em Lagos um aumento na produção dos principais materiais recicláveis comparativamente a 2020: mais 14,23 % no plástico, 10,95% no vidro, 9,95% no papel/cartão e 400% nas pilhas.

Também a ALGARLINHA, serviço da ALGAR que integra a recolha gratuita de resíduos de porta-a-porta, junto do pequeno comércio, restauração e serviços, apresentou dados “muito positivos” de 2021 no que concerne à produção de recicláveis: mais 27% no plástico, 17% no papel/cartão e 10% no vidro, indica a autarquia. Também o número de estabelecimentos aderentes a esta iniciativa nesse período sofreu um crescimento, passando de 203 para 225.

Em termos comparativos com os dados regionais, o concelho de Lagos teve uma produção dos três grandes grupos de recicláveis bem acima da média. A variação do Algarve aponta para os 8% de vidro, 7% plástico/metal e 3% papel/cartão. Já a variação de Lagos atinge os 11% de vidro, 10% plástico/metal e 14% papel/cartão.

Segundo o município, para estes dados “tão positivos” contribuíram as várias campanhas de educação e sensibilização ambiental promovidas em Lagos, assim como o alargamento da rede de ecopontos em 2021, com mais ilhas ecológicas disponíveis no concelho, os quais permitem suscitar uma maior consciencialização ambiental por parte da população. Em adição, a autarquia explica que o trabalho de colaboração com a ALGAR foi também “fundamental nestes resultados que, mesmo perante as várias dificuldades sentidas em período de pandemia e de sazonalidade, contribuiu para tornar Lagos mais limpo e amigo do ambiente”.