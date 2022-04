Lagoa celebra Dia da Dança com Romeu & Julieta

O concelho de Lagoa vai celebrar o Dia Mundial da Dança a 30 de abril, pelas 19:00, com o espetáculo “Romeu & Julieta” da companhia Quorum Ballet, no Auditório Carlos do Carmo, anunciou a autarquia.

Este espetáculo de Daniel Cardoso apresenta uma nova criação inspirada em “Romeu e Julieta”, procurando desafiar-se a centralidade das personagens “multiplicados numa visão contemporânea, numa arena em que todos sem exceção, passam a ser Romeus e Julietas”, segundo o comunicado.

“Num universo onde individualmente, todos os homens e mulheres se cruzam de alguma forma no percurso simbólico destas personagens, e experimentam diversas formas de amar. Destaca-se ainda a noção de aleatoriedade, ou destino, neste grande palco da esfera social, em que o encontro do Amor genuíno pode transformar-se num incontrolado jogo do acaso”, acrescenta.

Os bilhetes têm um custo de oito euros e podem ser adquiridos na Ticketline, bilheteiras Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Quem possuir o passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021 pode usufruir de um desconto de 20% nos bilhetes.