Lagoa lança aplicação que permite votar e apresentar propostas

A aplicação “Mypolis” quer incentivar à participação cívica e tornar a política mais próxima dos cidadãos, especialmente dos mais jovens. Além de permitir que políticos e munícipes possam comunicar diretamente, o projeto também incentiva à cidadania através de jogos

O município de Lagoa prepara-se para lançar uma aplicação que permite votar e apresentar propostas. Mas não só. “Mypolis” é o nome desta aplicação que, quando instalada nos telemóveis dos lagoenses, vai permite-lhes participar na vida pública. “Por um lado, os munícipes podem votar propostas apresentadas pelos responsáveis políticos e, por outro, submeter as suas próprias propostas à consideração da comunidade”, adianta a autarquia.

Assim sendo, esta aplicação terá como uma das principais funcionalidades uma secção de votação de ideias, em que um político apresenta uma proposta na plataforma e o cidadão diz se concorda ou não com ela. Ao mesmo tempo, a plataforma permitirá também aos cidadãos apresentar as suas próprias ideias, tal como já acontece com o orçamento participativo de Lagoa, mas também, por exemplo, reportar ocorrências e problemas no espaço público…

