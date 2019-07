Lagoa lidera processo para conciliar vida familiar e profissional

Lagoa é a primeira câmara municipal do país a avançar com um sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. O objetivo passa por aumentar a motivação dos trabalhadores e reduzir as faltas no local de trabalho, “facilitando mais tempo” aos funcionários para, por exemplo, acompanharem a família em datas importantes

Reduzir o absentismo, aumentar a satisfação dos funcionários e tornar a câmara municipal num local atrativo para trabalhar, são os grandes objetivos do Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal.

A Câmara Municipal de Lagoa acaba de tornar-se pioneira nesta área, depois de ter recebido, no passado dia 11 de julho, em reunião realizada no Palácio Foz, em Lisboa, o diploma de conclusão do processo de certificação, tornando-se assim o primeiro município do país a avançar com este sistema.

Segundo a autarquia liderado pela presidente Francisco Martins (PS), “o foco da Câmara Municipal de Lagoa ao longo deste primeiro ciclo de três anos de certificação do sistema está no aumento das qualificações e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras, com formação ajustada à sua função e interesses, aperfeiçoando a comunicação interna das medidas existentes, bem como o diálogo social com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos munícipes”.

Concluída esta fase, os próximos passos deste sistema passam por “facilitar mais tempo aos trabalhadores e trabalhadoras para acompanhar a família em datas importantes”, adianta a Câmara de Lagoa, acrescentando que os funcionários também terão acesso a serviços no âmbito da ocupação de tempos livres dos filhos, em tempos de férias escolares, assim como a descontos na utilização de equipamentos desportivos e culturais…

