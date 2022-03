Lagoa sensibiliza a comunidade para a redução do consumo de água

O município de Lagoa lançou, no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, uma campanha de sensibilização para a redução do consumo de água, no concelho, sob o mote “Poupar em casa é garantir o abastecimento de água a todos”.

Face à situação de seca que a região do Algarve atravessa, o município de Lagoa lançou um desafio aos Lagoenses, que passa por reduzir o consumo de água no concelho.

Através de uma campanha de sensibilização, que tem como “pano de fundo” duas imagens do Sítio das Fontes, em Estômbar, o município pretende despertar a consciência de todos através de uma pergunta simples, mas decisiva: “De que lado quer Viver?”.

A campanha chegará aos Lagoenses através de outdoors, panfletos que chegarão junto das cartas de cobrança de água, através do site e das páginas oficiais do município, bem como através de outros meios de comunicação.

O município de Lagoa, para além de lançar esta campanha de sensibilização, tomou medidas que contribuem para a redução do consumo de água do município, tais como, o encerramento das fontes e espelhos de água do concelho, a diminuição da quantidade de regas diárias nos jardins e espaços públicos e a redução do período das mesmas, a diminuição do número das lavagens dos carros do município, bem como a redução de lavagens dos contentores do lixo.

Para além destas medidas, o município já começou a instalar um sistema de controlo eficiente da rega nos jardins e espaços públicos, que permite desativar a rega automaticamente, sempre que os níveis de pluviosidade o justifiquem.

“Atravessamos um período de seca extrema e é importante que todos percebam que a água é um bem essencial, cada vez mais escasso. Temos, rapidamente, mudar os nossos hábitos diários para conseguirmos reduzir, drasticamente, o nosso consumo de água”, considera Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.