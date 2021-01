Lagoa substitui relva natural por sintética para poupar água

O Município de Lagoa anunciou hoje que vai substituir a relva natural por relva sintética em vários espaços urbanos do concelho, num total de 3.724 metros quadrados.

A urbanização Lagoa Sol é a zona de maior área de relva a substituir, com cerca de 2.600 m2. A rotunda à entrada de Lagoa e os canteiros adjacentes, bem como a zona junto ao serviço de águas são outros dois pontos a beneficiar destes trabalhos.

“A primeiras aplicações de relva sintética, em vários pontos centrais do espaço público do Concelho de Lagoa, já são visíveis e serão uma prioridade para o executivo municipal”, sublinha a autarquia em nota de Imprensa.

Informa que a nova relva vai ser aplicada gradualmente, “na medida da necessidade que for sendo identificada e analisada caso a caso”.

“O objetivo é colocar relva sintética em locais onde ela é apenas decorativa e deixar a relva natural onde ela é utilizada pela população. Com estas intervenções, o executivo municipal pretende reduzir o consumo desnecessário de água e reduzir os custos de manutenção destas zonas identificadas”, salienta.

A procura de modos de manutenção do espaço público que permitem reduzir consumos de água é tomada pelo Município de Lagoa como uma opção alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), nomeadamente com o 6º ODS, que propõe «garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável.

A Câmara Municipal, pelo segundo ano consecutivo, elege a sustentabilidade como o tema inspirador da sua ação política.

“Medidas como a substituição de relva natural, que implica elevado consumo de água, por relva sintética que não tem tal exigência, surgem articuladas com as melhores práticas de gestão de recursos, nomeadamente numa região onde a escassez de água é uma preocupação crescente”, conclui o documento.

