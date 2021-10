Lagos apresenta projeto de arte contemporânea de artistas

A Câmara Municipal de Lagos apresenta este mês o projeto LocalARTE, que pretende promover o trabalho da comunidade artística local cujas candidaturas estão abertas até 15 de novembro, anunciou a autarquia.

Este projeto de Lagos pretende ainda incentivar a criatividade dos artistas “divulgando a arte e a cultura locais”, com candidaturas disponíveis nas áreas da pintura, escultura, fotografia e cerâmica.

“Consciente de que o período de pandemia afetou grandemente a atividade cultural, a Câmara Municipal de Lagos apresenta este novo projeto que tem como principal objetivo incentivar a produção artística e promover o trabalho de artistas locais que, mesmo perante as adversidades derivadas da covid-19, nunca pararam de produzir arte”, refere a autarquia em comunicado.

Cada artista vai poder participar neste projeto com o máximo de duas obras produzidas entre 2020 e 2021, que nunca tenham sido expostas ao público física ou virtualmente.

As candidaturas podem ser feitas na Câmara Municipal de Lagos através da ficha de inscrição e da ficha das obras ou através do e-mail expediente.geral@cm-lagos.pt.

No final serão distinguidos três trabalhos com os prémios monetários de três mil, dois mil e mil euros para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respetivamente.

As obras premiadas vão ser posteriormente expostas nas salas 1, 2 e 3 do Centro Cultural de Lagos entre os dias 29 de janeiro e 19 de março do próximo ano.

