Lagos investe mais de 1 milhão de euros em pavimentação de ruas

Mais de um milhão de euros é quanto o município de Lagos deverá investir na pavimentação de vias e arruamentos um pouco por todo o concelho, empreitada que arrancou este mês com os trabalhos a iniciarem-se na Urbanização Quinta de Santo António e Estrada da Albardeira, na zona da Meia Praia.

Na cidade está prevista a intervenção na Avenida dos Descobrimentos, Avenida da República, Rua Filarmónica 1.º de Maio, Estrada do Porto de Mós, Torraltinha, troço da Rua Vasco da Gama, estacionamento do Mercado de Santo Amaro, a que se somam diversas rotundas, algumas artérias do centro histórico e um conjunto de outras urbanizações das zonas de expansão urbana da cidade. As restantes zonas de intervenção incidirão na Luz, Espiche e Almádena, assim como Barão de São João e Portelas.

A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias, consistindo em trabalhos de pavimentação e, em algumas artérias, também correções ao nível da drenagem de águas e nas calçadas.

Com esta intervenção geograficamente abrangente, a somar-se às empreitadas já em curso na Estrada Municipal 537 (entre as Quatro-Estradas e a Vila da Luz) e na Estrada da Meia Praia (Via V10 do Plano de Urbanização da Meia Praia), o município pretende promover uma requalificação geral das acessibilidades na área do concelho, não descurando as reparações de menor dimensão que estão a ser asseguradas por administração direta com os recursos técnicos e humanos próprios da autarquia, conforme recentemente noticiado.