Lagos vence “ECOXXI” e torna-se o município mais sustentável do Algarve

Pelo segundo ano consecutivo, Lagos recebeu um dos melhores resultados na candidatura ao Projeto ECOXXI, um programa ambiental que identifica os municípios que se destacam num conjunto de critérios de sustentabilidade. Lagos posicionou-se em 11.º lugar no ranking nacional e em 1.º no Algarve, anunciou a autarquia.

O resultado obtido por Lagos no ECOXXI 2021 demonstra o trabalho contínuo do município na área da sustentabilidade ambiental, problemática urgente que tem sido uma das prioridades das estratégias da autarquia para uma proteção do ambiente e da população.

O município de Lagos é um dos 18 municípios portugueses, que tem vindo a participar no ECOXXI desde o início deste programa, em 2006. A nível do Algarve, candidataram-se também os municípios de Albufeira, Tavira e Vila do Bispo.

Através da análise de 21 indicadores de sustentabilidade ambiental local, foi avaliada a prestação do município em várias áreas, valorizando as que apresentam uma melhor performance e identificando as que necessitam de melhoria, com vista à construção de um desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade ambiental do município.

Em 2020, o município de Lagos, já tinha obtido o seu melhor resultado de sempre desde o início da candidatura ao projeto, com uma pontuação total de 78,5%, um crescimento significativo em relação à edição de 2019 (em que se obteve um resultado de 70,2%).

Em 2021, o resultado final foi de 77,3%. Este resultado corresponde a uma pontuação muito próxima da edição de 2020, e novamente um crescimento face à edição de 2019, altura em que o município conseguiu situar-se, pela primeira vez, desde o início deste programa, em 2006, no escalão 70%-80%, sendo um dos melhores resultados de sempre da candidatura obtidos nos últimos 2 anos.

O município de Lagos foi também um dos 6 municípios premiados pelo projeto “O Mar começa aqui”, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), num total de 124 municípios, 474 escolas participantes e mais de 800 pinturas realizadas a nível nacional.

O projeto ECOXXI é promovido pela ABAE e visa promover, divulgar e reconhecer as boas práticas, políticas e ações dos municípios que mais apostam na sustentabilidade, incrementando a qualidade de vida da comunidade.

