Livro conta história do futebol em São Brás de Alportel

A história do futebol no concelho de São Brás de Alportel está agora registada num livro, apresentado na sexta-feira, intitulado “Da Rivalidade à União – História do Futebol em São Brás”, anunciou a autarquia.

A obra, da autoria do antigo árbitro internacional são-brasense, César Correia, foi apresentada através da página de Facebook da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

“Esta interessante edição municipal dá a conhecer a história do futebol em São Brás de Alportel, entre os anos de 1913 e 1970, do nascimento do futebol espontâneo até à formação de clubes e competições e à criação de equipamentos desportivos adequados, recordando figuras emblemáticas do concelho ligadas a esta modalidade”, refere a autarquia em comunicado.

O livro ficará disponível para venda a partir de 10 de dezembro na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, na biblioteca municipal e nas livrarias locais.

César Correia nasceu em 1935 em Santa Catarina Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, mas mudou-se para o sítio da Mesquita Alta, no concelho de São Brás de Alportel, aos três anos.

A sua carreira começou em 1959 e arbitrou mais de 700 jogos, entre as quais duas finais da Taça de Portugal, chegando a internacional em 1973, obtendo as insígnias da FIFA em 1977.

Terminou a carreira em 1982, passando a ser dirigente e técnico do setor da Federação e na Liga até 2009.

