Loulé: Conferência no Arquivo aborda presença da inquisição na “Vila”

“Com toda a possível dissimulação e cautela – A intervenção inquisitorial em Loulé (1546-1780)” é a temática que vai ser tratada em mais uma sessão de “LOULÉ na linha do tempo”, no Arquivo Municipal Professor Joaquim Romero Magalhães, a 27 de novembro, pelas 15:00.

Em 2021, assinalam-se os 200 anos da abolição da Inquisição portuguesa, tribunal que, desde que fora fundado, em 1536, instaurou mais de 40 mil processos contra cristãos batizados que se “desviassem da doutrina católica”, entre eles muitos louletanos.

Esta conferência pretende, por isso, assinalar tal efeméride, trazendo à análise cerca de uma centena e meia de processos inquisitoriais que, entre 1546 e 1780, atingiram moradores de Loulé, revisitando ainda os principais estudos que se debruçaram sobre a presença da Inquisição no local.

A conferência será apresentada por Daniel Norte Giebels. O conferencista irá indagar, mais concretamente, sobre os ritmos da perseguição e os trâmites processuais, sobre os colaboradores do Tribunal da Fé e as vítimas deste, numa visão tão abrangente quanto aprofundada que coloque em evidência o impacto deste tribunal na sociedade louletana.

Daniel Norte Giebels é doutorado em Altos Estudos em História e mestre em História Moderna, pela Universidade de Coimbra, e licenciado em Património Cultural, pela Universidade do Algarve. É investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura, da Universidade de Coimbra, onde integra o projeto ReligionAJE, e do Centro de Estudos de História Religiosa, da Universidade Católica Portuguesa.

A participação nesta atividade está sujeita a inscrição e a um número limitado de participantes através do e-mail: arquivo.municipal@cm-loule.pt.

