Loulé investiga antas e a escrita do sudoeste do Ameixial

A Câmara Municipal de Loulé procedeu a trabalhos de valorização e investigação das antas e sítios arqueológicos da freguesia do Ameixial, com o objetivo de reforçar a singularidade da serra e do interior algarvio, anunciou a autarquia.

A investigação abrange a Anta do Beringel e a Anta da Pedra do Alagar, dois monumentos megalíticos pré-históricos com cerca de 7000 anos, além de outros locais arqueológicos onde foram encontrados exemplares das estelas com escrita do sudoeste, datadas da Idade do Ferro, com cerca de 2500 anos.

Com este estudo, a autarquia pretende “investigar os monumentos e as estruturas ali existentes, conhecer a história desses sítios, mas também compreender o modo de vida das populações antigas que aqui viveram e com quem tinham contactos culturais e comerciais”, segundo o comunicado.

Além de salvaguardar estes locais, esta valorização vai permitir produzir conteúdos para visitas ao público em geral no futuro, numa linguagem acessível, com reforço da sinalética na rede rodoviária, além da sua divulgação em eventos e da integração no projeto Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira.

Este projeto está integrado na estratégia camarária para valorizar e divulgar os recursos culturais do concelho, através do património cultural, e encontra-se neste momento a desenvolver-se o processo de classificação dos locais.

