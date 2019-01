Loulé já prepara o carnaval

Estão a decorrer até amanhã, dia 25 de janeiro, as inscrições para as associações, clubes e outras organizações comunitárias que queiram participar no Carnaval de Loulé 2019 com grupos de animação.

Este ano, o carnaval louletano – o mais antigo do país – volta à Avenida José da Costa Mealha nos dias 3, 4 e 5 de março.

Assim, no âmbito da elaboração do plano de organização do corso, a Câmara Municipal de Loulé conta, à semelhança dos anos anteriores, com a colaboração e envolvimento dos munícipes, em particular daqueles que se constituem em organizações associativas. “A participação no desfile pode ser feita integrando um carro alegórico ou como grupo apeado”, salienta a autarquia, que comparticipará e apoiará a elaboração dos fatos e acessórios que os participantes irão usar, de acordo com o tema geral e o tema de cada um dos carros.

Desta forma, a Câmara de Loulé pretende “estimular a imaginação e o convívio entre os participantes, levando as pessoas a criarem grupos foliões que potenciem a interação com o público e que ajudem a transformar o carnaval de Loulé numa festa com uma expressão popular ainda maior”.

O carnaval de Loulé é um dos mais populares e emblemáticos eventos do concelho e, nesse sentido, os responsáveis da Câmara Municipal de Loulé acreditam que a participação pública dos louletanos no desfile constitui “um fator determinante para o sucesso do corso, contribuindo para o seu prestígio e projetando-o nos planos turístico e económico”.