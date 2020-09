Loulé lança linha telefónica de apoio médico escolar

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Para promover a confiança da comunidade escolar no regresso às aulas neste ano letivo em tempo de pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Loulé lançou uma linha telefónica de apoio médico escolar, através do número 707 027 070, anunciou a autarquia.

Esta linha conta com o apoio do Algarve Biomedical Center (ABC) e vai funcionar todos os dias da semana, entre as 07:00 e as 00:00, com médicos disponíveis no período diurno para auxiliar as escolas perante casos suspeitos ou positivos de covid-19, além de dúvidas de conduta e atuação.

Sempre que necessário, a equipa médica do ABC entrará em contacto e poderá discutir a situação com as autoridades de saúde, mas não se pretende que esta linha substitua a Linha SNS 24.

A linha está também à disposição das famílias dos alunos para esclarecer eventuais duvidas.