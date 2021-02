Loulé reforça medidas de apoio para estudo à distância

A Câmara Municipal de Loulé está a reforçar as medidas de apoio para o estudo à distância, que arranca na próxima segunda-feira após 15 dias de suspensão devido ao agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal, anunciou a autarquia.

“Neste momento de regresso ao ensino à distância, o município de Loulé assume o seu papel enquanto agente ativo da educação no concelho de Loulé, dentro das suas competências e em virtude da sua proximidade com a comunidade escolar. Com estas medidas estamos a dar uma resposta para que a partir do dia 8 de fevereiro os nossos alunos possam usufruir das melhores condições possíveis de ensino, face os constrangimentos da conjuntura que vivemos”, refere a autarquia em comunicado.

O município assegurou, mais uma vez, a confeção e disponibilização das refeições escolares, em regime de take-away, para os alunos dos escalões A e B. No ano passado, entre os meses de março e julho, foram servidas cerca de 30 mil refeições.

A Linha de Educação Solidária, através do número 966 951 913, foi reforçada para apoiar os alunos no acesso a material de estudo, na realização de fotocópias e impressões e para proporcionar apoio psicológico aos estudantes e encarregados de educação, com a participação de técnicos do Programa de Apoio à Psicologia Escolar.

Em junho de 2020 foram oferecidos aos agrupamentos escolares 750 tablets com acesso à internet para apoiar os alunos que não possuem os recursos tecnológicos necessários para acompanhar as aulas online a partir de casa.

Este investimento rondou os 200 mil euros e “é acima de tudo uma medida de justiça social, já que permitirá que todos os estudantes tenham igual acesso à educação e não se vejam privados do ensino em virtude das suas fragilidades económicas, ou da necessidade de partilha de um equipamento entre irmãos e pais que se encontram em teletrabalho”, segundo o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

