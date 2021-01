Loulé vai ter nova escola para 200 crianças

Foi aprovado esta semana o projeto de execução e o início do concurso para a construção da nova escola JI+EB1 Hortas de Santo António 2, em Loulé, após reunião de Câmara Municipal, anunciou a autarquia.

Esta escola irá ” dar resposta ao importante aumento do número de alunos no concelho” e representa um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, construída na freguesia de S. Sebastião e com a capacidade para acolher 200 crianças entre os 3 e os 10 anos.

No projeto estão previstas quatro salas para jardim-de-infância e outras quatro para o primeiro ciclo do ensino básico, além de um pátio central que “englobará uma zona de atividades com um campo de basquete e equipamento infantil”, segundo o comunicado.

