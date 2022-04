Maio será mês de desbaratização e desratização no concelho

O final de abril e todo o mês de maio será a época de ações de desbaratização e desratização em todas as freguesias do concelho de Silves, anunciou a autarquia.

Até ao dia 30 de maio, todas as Uniões de Freguesias e Juntas de Freguesias do concelho de Silves serão alvo destas ações, tendo a autarquia aconselhado também todas as entidades privadas a efetuar estes serviços.

Condomínios, proprietários de edifícios e estabelecimentos comerciais também devem realizar estas ações, “contribuindo, desta forma, para o reforço da salvaguarda da saúde pública, do controlo de pragas urbanas e da redução de exposição a pragas urbanas”, segundo o comunicado.

Calendarização:

Freguesia de Armação de Pêra: 26, 27, 28, 29 de abril, 2 e 3 de maio;

União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra | Pêra: 4 e 5 de maio;

União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra | Alcantarilha: 5 e 6 de maio;

União de Freguesias de Algoz e Tunes | Algoz: 9 e 10 de maio;

União de Freguesias de Algoz e Tunes | Tunes: 11 e 12 de maio;

Freguesia de São Bartolomeu de Messines: 13, 16, 17, 18 e 19 de maio;

Freguesia de São Marcos da Serra: 20 de maio;