Maria da Graça Ventura apresenta novo livro em Portimão

O novo livro de Maria da Graça Ventura, “Por Este Mar Adentro”, vai ser apresentado no Café Concerto do Teatro Municipal de Portimão, no dia 11 de fevereiro, pelas 18:00, anunciou a autarquia.

PUB

Este livro de Maria da Graça Ventura, com o selo da editora Tinta-da-china, aborda os êxitos e os fracassos de mareantes e emigrantes algarvios na América hispânica, cuja apresentação fica a cargo do professor Rui Loureiro.

Na obra, a autora e investigadora “escreve sobre a Carreira das Índias Ocidentais entre os séculos XVI e XVII, quando as gentes do mar do Algarve forneceram barcos, apetrechos e mão-de-obra qualificada ou abrigo para as Armadas da Guarda, sobretudo no porto de Portimão, contribuindo para a interdependência económica e estratégica da região relativamente àquela rota”, segundo o comunicado.

“Alguns dos muitos algarvios que se aventuraram mar adentro rumo à América do Sul nessa época são resgatados da memória, ilustrando a teia de afetos que esse fluxo migratório originou a partir das principais vilas e portos do Algarve, com destaque para Portimão, Lagos, Faro, Loulé e Tavira”, acrescenta.

Maria da Graça Ventura é investigadora integrada no Centro de História da Universidade de Lisboa, investigadora associada no CHAM, membro da Asociación Española de Americanistas e da Associação de Historiadores Latino-americanistas Europeus, sendo cofundadora e atual presidente do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, criado em 1995 na cidade de Portimão.