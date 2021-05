Mercado da Vila regressa a Vilamoura com edição especial

O Mercado da Vila, que decorre na Avenida Tivoli, em Vilamoura, terá este ano uma edição especial, que decorre de 5 a 13 de junho, entre as 14:00 e as 21:00, segundo a Câmara Municipal de Loulé.

Este ano, o mercado vai acontecer em simultâneo com o Boat Show, com a participação de diversas marcas regionais e nacionais, com produtos originais que incluem história da região, sustentáveis e culturais.

Durante estes dias, os visitantes poderão encontrar peças de arte, ilustração, pintura e peças de decoração que foram criadas a partir do reaproveitamento de madeiras trazidas pelo mar, discos de vinil e livros.

Para celebrar a chegada do verão, também poderão ser adquiridos bikinis, acessórios e vestuário de praia, gelados de fabrico artesanal, além de flores, perfumaria e cosméticos feitos com produtos naturais.

A entrada no mercado é gratuita e o espaço segue as regras sanitárias da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

Já o Boat Show é um evento de náutica anual que traz grandes marcas conceituadas do mundo náutico a Vilamoura, com uma vasta variedade de stands de embarcações e áreas dedicadas ao lifetyle com produtos de decoração e design.

