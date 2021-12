Mercado de Castro Marim acolhe exposição de brinquedos

O Mercado Local de Castro Marim tem patente até 6 de janeiro uma exposição de brinquedos construídos pelas crianças do jardim de infância com materiais recicláveis, anunciou a autarquia.

Nesta exposição no mercado será possível admirar a criatividade natalícia das crianças de Castro Marim, cuja iniciativa teve como objetivo de “sensibilizar a comunidade para o excesso de consumismo, que nesta altura do ano se acentua um pouco mais, e, ao mesmo tempo, promover as relações intrafamiliares”, segundo o comunicado.

A exposição pode ser vista todos os dias, entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:30 às 17:30.

