Mercado Municipal de Faro celebra 15 anos da sua atual configuração

A atual configuração do Mercado Municipal de Faro vai comemorar 15 anos no próximo dia 8 de fevereiro, cujas celebrações têm início pelas 10:30, anunciou a Ambifaro.

A administração da Ambifaro, que gere o edifício do mercado, decidiu manter as comemorações apesar do contexto pandémico da covid-19, “num formato mais singelo e menos participado do que era habitual, adaptando-a à nova realidade”, segundo o comunicado.

Sem bolo de aniversário, que antigamente era distribuído pelos visitantes, a administração promete uma iniciativa “verdadeiramente inovadora, que será desvendada na ocasião”.

Durante a manhã, o Mercado Municipal de Faro vai contar com uma atuação de Mário Spencer, seguido das intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau e do presidente do Conselho de Administração da Ambifaro, Henrique Gomes.