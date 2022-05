Miguel Gizzas leva cine-concerto ao Auditório Municipal de Albufeira

As sete artes reúnem-se no Auditório Municipal de Albufeira com a estreia do cine-concerto “Lugar para Dois” de Miguel Gizzas. Literatura, música, cinema, arquitetura, pintura, escultura e dança é tudo aquilo que se pode esperar no próximo dia 14 de maio, às 21:30.

Miguel Gizzas é um artista pioneiro na criação de romances musicais, uma vertente artística que conecta a literatura e a música oferecendo ao leitor uma experiência imersiva na história. Segundo a organização, este será uma iniciativa “capaz de revolucionar a forma como assistimos ao espetáculo concentrando, em simultâneo, as sete artes”.

O concerto conta com as vozes de Ricardo Carriço, Júlio Isidro, João Didelet, Sofia Nicholson, entre muitos outros atores e revela uma história de amor vivida entre Lisboa e Moçambique.

Os bilhetes têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote, das 09:30 às 12:30 ou das 13:30 às 17:00, de segunda a sexta-feira ou no dia do espetáculo, no Auditório Municipal, das 19:30 às 21:15.