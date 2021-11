Miguel Silva em 6.º na etapa de Quarteira da taça europeia de triatlo

Miguel Tiago Silva, na sexta posição, foi no sábado o melhor português na prova de elites masculinos da etapa de Quarteira da Taça da Europa de triatlo, conquistada pelo espanhol David Castro Fajardo.

O atleta português de triatlo foi o melhor entre os 63 participantes no percurso de natação (1.500 metros), saindo em primeiro para o segmento de ciclismo (40 quilómetros), em que integrou o grupo principal de mais de duas dezenas de elementos.

No atletismo (10 quilómetros), Miguel Tiago Silva forçou o andamento na terceira de quatro voltas para terminar como sexto classificado, em 1:48.00 horas, a 1.02 minutos do vencedor.

David Castro Fajardo triunfou na etapa algarvia da Taça da Europa (1:46.58 horas), o francês Anthony Pujades foi segundo, a 11 segundos, e o alemão Simon Henseleit terceiro, a 23 segundos.

“A prova correu muito bem. Senti-me sempre bem, puxei a natação quase toda. No ciclismo, não consegui a fuga, mas tentei poupar as pernas. Na corrida, senti-me espetacular. O apoio do público foi incrível. Estou super feliz”, afirmou o melhor português em prova.

Miguel Tiago Silva lembrou que “tinha treinado bem”, “queria ter uma boa ‘performance’” e sabia que, “se fosse consistente, conseguiria fazer um bom resultado”.

“Mas, juntando tudo, não esperava um ‘top-6’. Saio muito, muito satisfeito. A atmosfera de Quarteira torna tudo mais especial e é incrível sentir o apoio de toda a gente”, salientou.

Alexandre Nobre fez um percurso de trás para a frente: esteve no segundo grupo no ciclismo e foi dos melhores no setor de atletismo, concluindo no 18.º lugar, em 1:49.28 horas, a 2.30 minutos do vencedor.

“A natação não me correu bem, com muita confusão na primeira boia, e senti-me abafado. No ciclismo, tentei estar bem posicionado e na corrida, o meu melhor segmento, foi partir para a frente, dar tudo para anular a desvantagem. Acabei por fazer uma boa classificação e estou satisfeito, depois de um ano complicado”, resumiu Nobre.

Também concluíram a prova André Dias (28.º, em 1:50.52 horas), Gonçalo Oliveira (34.º, 1:51.42), João Chagas (35.º, 1:51.46), Tiago Fonseca (44.º, 1:54.11), Abel Afonso (45.º, 1:54.12), Hugo Figueiredo (51.º, 1:55.40) e Guilherme Pires (52.º, 1:55.53), enquanto João Mansos desistiu no setor de corrida.

A prova de elites femininos da Taça da Europa de Quarteira de triatlo, com cinco portuguesas (Maria Tomé, Joana Miranda, Inês Oliveira, Beatriz Pinto e Beatriz Santos), disputa-se no domingo, às 11:00.

