Militantes do PS/Lagoa “batem com a porta” e apoiam Francisco Martins

Um total de 34 ex-militantes da concelhia de Lagoa do PS, demissionários do partido, anunciaram no passado sábado que se propõem concorrer às eleições autárquicas de outubro próximo numa lista independente, sob a sigla “Lagoa Primeiro”, liderado pelo ex-presidente da câmara local, o também socialista Francisco Martins.

O dia de aniversário da criação do concelho, 16 de janeiro, foi o dia escolhido para o lançamento do movimento, através da divulgação de um manifesto. O ex-autarca garante que se tratou da “decisão mais difícil e dura” que teve de tomar na vida, mas ressalva: “Estava em dívida para com Lagoa e os lagoenses e por isso entendi dar agora a única coisa que tenho para dar: a minha disponibilidade para voltar”.

A decisão de ir às urnas também tem por base a avaliação negativa que faz do trabalho da equipa que dirige hoje os destinos da Câmara. Na sua opinião, a atual gestão “não tem respondido às necessidades dos lagoenses”.

Alegando problemas de saúde, aquele autarca abdicou do cargo em 30 de julho de 2019, após perfazer um mandato e meio no lugar, que ocupava desde 2013. Foi então substituído pelo seu vice-presidente, Luís Encarnação.

Poucos meses após a saída, o ex-autarca sinalizou o desejo de regressar ao cargo que ocupou quase seis anos, mas o ensejo – sufragado pela própria concelhia de Lagoa – acabaria por ser avocado pela Federação do PS/Algarve e pelos órgãos nacionais do partido.

A Federação acabaria por convidar Francisco Martins para liderar a lista da Assembleia Municipal, mas o ex-edil recusou e assumiu a rutura com os órgãos regionais e nacionais do partido.

No final de 2019 tornou-se adjunto da então secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, lugar que deixou em agosto do ano passado, ao ocupar o lugar de vogal do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

A nível partidário, o diferendo com o atual presidente da Câmara, Luís Encarnação, foi resolvido numa reunião em Lisboa, com os dirigentes nacionais e regionais do partido a reafirmarem a confiança no atual presidente como candidato socialista.

PUB